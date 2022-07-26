Фото Краеведческого музея

Воронежцев пригласили на Петровский пикник. Мероприятие пройдет в субботу, 30 июля, в «Доме-музее А. Л. Дурова». Участникам устроят мастер-классы и покажут выставки, посвященные дню Военно-морского флота и 350-летию Петра I. Об этом сообщили в пресс-службе областного краеведческого музея.

«Петровский пикник» откроется для посетителей в 17:00. Организаторы также поделились программой мероприятия:

17.00 – 18.30 – Интерактивная гастро-экспозиция «Великое кулинарное посольство». Для гостей будет проведен экскурс в мир петровской кухни, с возможностью дегустации любимых кушаний Петра Великого: кваса и пирогов.

17.00 – 19.30 – Выставка «Виват, Воронеж!» по итогам арт-пленэра, посвященного 350-летию со дня рождения Петра I.

17.00 – 18.30 – Работа интерактивных тематических площадок для детей. Среди них – Флажная мастерская. На ней посетители узнают историю морского Андреевского флага и попробуют его воссоздать.

Семафорная азбука, где желающие освоят азы специальности сигнальщика.

В Канатной мастерской узнают о непростой службе матросов и научатся вязать морской узел.

На Воронежской верфи ощутят себя в роли кораблестроителями и создадут свой бумажный флот.

А в Навигацкой школе участники научатся писать гусиным пером и решать математические задачи из «Арифметики» Магницкого.

И в завершение праздника:

18.30 – 19.30 – Концерт инструментальной музыки с элементами экспериментального фолка.

Участие в празднике на территории усадьбы бесплатно. Количество мест ограничено. Необходима регистрация по ссылке.