На этапе первенства России по автокроссу воронежский гонщик занял второе место

Лучшие гонщики после финиша отметили свой успех оригинально - на крышах машин. Фото: cspsk-vrn.ru

На автодроме «Аренда «Бужарово» Истринского района прошел четвертый этап первенства России по автокроссу. Воронежские пилоты показали на нем достойные результаты.

Сборную федерации автомобильного спорта Воронежской области представляли четыре юных спортсмена: Иван Лапин и Александр Попов, выступавшие в классе Д3-Мини, а также Максим Дорохов и Кирилл Коровин, которые боролись за медали в классе Д3-250.

Этап в Истре традиционно многочисленный. В классе Д3-Мини соревновались 14 сильных участников. Каждый из них имеет достаточный опыт, чтобы попасть в тройку лидеров. В классе Д3-250 за победу боролись 12 пилотов, среди которых были как спортсмены с разрядами, так и новички.

Гонки были зрелищными и упорными. Фото: cspsk-vrn.ru

- По итогам финальных заездов четвертого этапа первенства России в классе Д3-Мини Александр Попов стал вторым, а Иван Лапин шестым, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - В классе Д3-250 после нескольких не очень удачных заездов Максим Дорохов поднялся на четвертое место. А вот для Кирилла Коровина эта гонка стала неудачной. После жесткой аварии во время квалификационных заездов, ему пришлось закончить свое выступление на этом этапе.

Наши пилоты своим в целом удачным выступлением сумели сохранить за Воронежской областью первое место в командном зачете первенства России 2022 года.