В Воронежской области полицейский в свой выходной день задержал грабителя

23 июля этого года в 16:00 часов в селе Высокое Лискинского района в дом к местному участковому уполномоченному полиции Евгению Просветову постучал неизвестный с просьбой о помощи. 62-летний потерпевший сообщил о том, что стал жертвой ограбления. Он уточнил, что приехал со своим знакомым в населенный пункт. После распития алкоголя последний завел его на глухую улицу, избил, затем похитил деньги, сотовый телефон и продукты. После чего скрылся в неизвестном направлении. Участковый уточнил его приметы и незамедлительно отправился на поиски злоумышленника.

- Проезжая на своем автомобиле по поселковой дороге, он заметил идущего гражданина, схожего по описанию с разыскиваемым, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. - Злоумышленник, увидев стража порядка, попытался убежать, однако участковый его задержал и доставил в территориальный отдел полиции.

Выяснилось, что подозреваемым оказался 34-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и с мая текущего года находившийся в федеральном розыске за УФСИН России по Воронежской области.

Фигурант полностью признал свою вину и пояснил, что собирался скрыться, уехав на рейсовом автобусе. При нем сотрудники полиции обнаружили похищенное имущество. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» мужчине грозит до семи лет лишения свободы.