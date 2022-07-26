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Спорт26 июля 2022 9:02

Воронежская спортсменка победила на открытом Кубке России по стендовой стрельбе

Серафима Тарасенко в матче за золото уверенно выиграла у липчанки Виктории Чернышовой, а ее земляк Юрий Базас стал вторым среди мужчин старше 45 лет
Юрий КОЗЛОВ
Серафима Тарасенко прекрасно выступила на открытом Кубке России в Липецке.

Серафима Тарасенко прекрасно выступила на открытом Кубке России в Липецке.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская спортсменка Серафима Тарасенко стала победительницей открытого Кубка России по стендовой стрельбе, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Соревнования проходят в Липецке. 25 июля на них разыграли пять комплектов наград. На траншейном стенде лучшей стала воронежская спортсменка Серафима Тарасенко. По итогам квалификации она стал второй. На ее счету было 111 поражённых мишеней из 125. В полуфинале у Серафимы было 18 точных выстрелов. А в матче за золото Тарасенко уверенно выиграла у хозяйки стрельбища Виктории Чернышовой, разбив на шесть тарелочек больше.

Второе место на турнире завоевал воронежец Юрий Базас. Он выступал среди мужчин старше 45 лет. Его результат - 102 пораженных мишени из 125. Победителем стал Алексей Березюк из Санкт-Петербурга - 107 точных выстрелов.