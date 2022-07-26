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Спорт26 июля 2022 8:46

Алексей Данилов из Воронежской области победил на Спартакиаде учащихся по легкой атлетике

Он стал лучшим на дистанции 200 метров
Алексей СЕРГУНИН
Алексей Данилов (в центре). Фото: ЦСП СК Воронежской области

Алексей Данилов (в центре). Фото: ЦСП СК Воронежской области

В Челябинске завершился финал XI летней Спартакиады учащихся России по легкой атлетике, участие в котором приняли более 500 спортсменов до 18 лет. Победителем в беге на 200 метров стал россошанский спринтер Алексей Данилов.

В финале воспитанник Заслуженного тренера России Валерия Тонконогова пробежал дистанцию за 21,3 секунды, выполнив при этом норматив мастера спорта. Второго призера Илью Иванова из Крыма наш спортсмен опередил на 0,41 секунды. Третье место занял Денис Зинченко из Волгоградской области. Напомним, Данилов является победителем первенства страны этого года.

В шаге от пьедестала в Челябинске остановился воронежец Алексей Дорохов. В беге на 2000 метров с препятствиями от бронзовой награды его отделили четыре секунды.