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Происшествия26 июля 2022 8:38

Наркозависимый воронежец напал с ножом на свою мать

Злоумышленника задержали полицейские
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Сотрудники полиции в Воронеже задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на мать. Мужчина, угрожая ножом, требовал от родительницы деньги на наркотики. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 26 июля.

Инцидент произошел около 00.30 часов 22 июля. Подозреваемый набросился на 49-летнюю мать в квартире, расположенной в доме на Бульваре Победы. Он потребовал от нее деньги. Получив отказ, злоумышленник схватил нож, приставил к горлу и велел отдать ему бытовую технику. Потом забрал телевизор и ушел.

Стражи порядка задержали злоумышленника и нашли похищенную технику. Мужчина успел продать ее на рынке в своем же микрорайоне. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас принимаются меры для заключения его под стражу.

Кроме того, в отношении фигуранта Коминтерновский райсуд уже рассматривает уголовное дело по аналогичному факту разбойного нападения и хищения телевизора, а также кражи автомагнитолы из автомобиля.