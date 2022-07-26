Наркозависимый воронежец напал с ножом на свою мать

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Сотрудники полиции в Воронеже задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на мать. Мужчина, угрожая ножом, требовал от родительницы деньги на наркотики. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 26 июля.

Инцидент произошел около 00.30 часов 22 июля. Подозреваемый набросился на 49-летнюю мать в квартире, расположенной в доме на Бульваре Победы. Он потребовал от нее деньги. Получив отказ, злоумышленник схватил нож, приставил к горлу и велел отдать ему бытовую технику. Потом забрал телевизор и ушел.

Стражи порядка задержали злоумышленника и нашли похищенную технику. Мужчина успел продать ее на рынке в своем же микрорайоне. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас принимаются меры для заключения его под стражу.

Кроме того, в отношении фигуранта Коминтерновский райсуд уже рассматривает уголовное дело по аналогичному факту разбойного нападения и хищения телевизора, а также кражи автомагнитолы из автомобиля.