Сестры из Воронежа завоевали две золотые медали на первенстве России по парусному спорту

Парусный спорт - это всегда очень красиво. Фото: cspsk-vrn.ru

В городе Конаково Тверской области прошло первенство России по парусному спорту в классах «Ракета 270», «Луч», «Луч-мини», «Зум-8». Одними из триумфаторов этих соревнований стали воронежские спортсменки – сестры Александровы.

- В классе «Зум-8» лучший результат показала Анастасия Александрова. Она победила не только среди девушек, но в общем зачете еще и оставила позади себя многих юношей. В двух гонках из шести она пришла к финишу первой, дважды была второй, один раз третьей и еще раз показала пятый результат. Также золото завоевала и родная сестра Анастасии — Анна. В классе «Луч-мини» она также не знала себе равных, как среди девушек, так и в общем протоколе. В пяти гонках из девяти она показала первый результат, дважды финишировала второй и один раз стала третьей, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В этом же классе еще один наш спортсмен Егор Вишногор завоевал серебро среди юношей, а в общем зачете он стал пятым.