Под Воронежем в аварии пострадал 60-летний водитель SsangYong

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла днем ранее в селе новая Усмань. Примерно в 16:00 на улице Полевая у дома 41/01А столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадал один из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области 26 июля.

По предварительным данным, 31-летний местный житель на Volkswagen Jetta, двигаясь со стороны автодороги «М4-Дон» в сторону совхоза Масловский, решил совершить обгон. На перекрестке он столкнулся с попутным автомобилем SsangYong, которым управлял 60-летний воронежец. Мужчина в этот момент совершал поворот налево.

В результате ДТП водитель автомобиля SsangYong получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.