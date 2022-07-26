В центре Воронежа в День ВМФ пройдет «Петровская регата»

Празднование Дня ВМФ начнется с раннего утра. Фото: Олег ЗОЛОТО

На сайте мэрии Воронежа опубликовали программу празднования Дня ВМФ. На этот раз моряки будут отмечать его 31 июля.

Перед праздником в Воронеже проведут онлайн-флешмоб «Слава русских моряков», конкурсы рисунков «Я – патриот» и электронных презентаций «Герой нашей страны».

В музее-диораме на этой неделе можно будет посетить выставку работ художника Б. Каца «Россия молодая», мастер-класс по раскрашиванию «Лучшие корабли». А также увидеть онлайн-презентацию «История русского средневекового флота».

31 июля в 8.00 состоится поминальное богослужение во всех храмах Воронежской области. Также в 8.00 на базе Центра гребли на байдарках и каноэ в районе дамбы Чернавского моста стартует «Петровская регата».

К 9.30 в Кольцовском сквере соберутся ветераны ВМФ и моряки запаса. В центре возложат венки и цветы к Могиле Неизвестного солдата на площади Победы (в 10.10) и памятнику Петру I в Петровском сквере (в 10.30).

В парке «Орленок» состоится концерт-поздравление ко Дню ВМФ. Начнется он в 11.00.