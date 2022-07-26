В Воронежской области под колесами легковушки погиб 17-летний велосипедист

Фото из архива КП

Семнадцатилетний парень на велосипеде попал в ДТП в Лискинском районе на 2 км трассы Лиски – Нижний Икорец. Его сбил водитель легковушки. Молодой человек скончался до приезда скорой. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла вечером в понедельник, 25 июля, в 21:15. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Богдан-2111» допустил наезд на велосипедиста. В результате парень погиб на месте.

В данный момент полицейские по факту аварии продолжают проводить проверку и разбираются в обстоятельствах случившегося.