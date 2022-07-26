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Спорт26 июля 2022 7:04

Воронежский альпинист Тихон фон Штакельберг победил на чемпионате России

Его команда прошла два труднейших маршрута
Юрий КОЗЛОВ
В составе победившей команды был представитель Воронежской области.

В составе победившей команды был представитель Воронежской области.

Фото: cspsk-vrn.ru

В Кабардино-Балкарии завершился чемпионат страны по альпинизму на базе альпинистского лагеря «Безенги». За медали боролись 12 сборных команд разных регионов России.

В этом году техническая сложность и труднодоступность альпинистских маршрутов осложнялась плохой погодой - множество дождей, гроз и снега. Тяжелые условия восхождений и быта предъявляли высокие требования к физической форме и состоянию здоровья спортсменов. В итоге из 12 заявленных команд две были вынуждены досрочно прекратить свое участие в чемпионате, а три команды не смогли совершить восхождения.

Лучше гор могут быть только горы, даже при неблагоприятной погоде.

Лучше гор могут быть только горы, даже при неблагоприятной погоде.

Фото: cspsk-vrn.ru

- Несмотря на огромную конкуренцию первое место заняла сборная команда Красноярского края — Воронежской области. В ее составе выступал представитель Воронежской федерации альпинизма Тихон фон Штакельберг, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - Его команда прошла два маршрута: траверс 6Б категории трудности Крумкол-Дыхтау с подъемом по Северному ребру и маршрут 5Б категории трудности на Коштан по правой части центрального контрфорса Северной стены

Второе и третье места заняли третья и вторая команды Санкт-Петербурга. Пятой стала вторая команда Воронежской области. Первая наша дружина заняла седьмое место.