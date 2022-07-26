Воронежские школьники приняли участие в футбольном фестивале

Фото управы Ленинского района

В преддверии летних каникул по всей стране проходил школьный футбольный фестиваль, организованный Российским футбольным союзом, Министерством просвещения России и Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

В фестивале «Футбол в школе» приняли участие более пятисот юных спортсменов из школы №13. В программе заявлено 14 различных номинаций. Кроме непосредственных матчей классных команд, ребятам предстояло провести спортивно - просветительскую работу среди сверстников, решить ряд теоретических задач и представить свое видение футбола посредством изобразительного искусства.

- Размах фестиваля поистине колоссальный. Команды от первачков до выпускников, и мальчики и девочки с удовольствием прошли все этапы и номинации фестиваля, состязались в игре и творчестве, - поделилась впечатлением заместитель директора 13-й школы Светлана Золототрубова.

Фестиваль состоялся в 78 регионах страны. В течение трёх месяцев по всей России участники провели 2125 конкурсов, соревнований, викторин и эстафет. По итогам участия в мероприятии 13-я школа получит наборы футбольного инвентаря от РФС.