Воронежскому полицейскому за попытку устроить сына в вуз за 500 тысяч пригрозили увольнением

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Полицейского, которого заподозрили в попытке устроить сына в военный вуз за взятку в 500 тысяч рублей, пригрозили уволить из органов внутренних дел, если его вина подтвердится. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

– На основе собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение, – пояснили в ведомстве.

Если преступление было в действительности, то страж порядка понесет наказание в установленном законом порядке. То есть, его уволят по из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, могут привлечь к ответственности и его начальство.

Уголовное дело по даче взятки в настоящее время расследуется.