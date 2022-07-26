В Воронеже ночью полыхали две легковушки

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 2:23 26 июля. Огонь полыхал в Левобережном районе Воронежа на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание в 02:31. В результате был полностью уничтожен автомобиль "ВАЗ-2110" и поврежден огнем автомобиль "Kia Rio" на площади 0.5 кв. м. По оперативной информации, обошлось без пострадавших.

На месте работали одно отделение ПСЧ-24, одно отделение СПСЧ. Всего к ликвидации пожара привлекалось 8 человек, 2 единицы техники. Причину пожара устанавливают специалисты