Воронежский Роспотребнадзор выявил 19 пляжей, где нельзя купаться

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области забраковали воду на 19 пляжах региона, где запрещено купаться. Данные показали результаты лабораторных исследований. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В список вошли пять мест отдыха на водоемах, которые расположены в пределах Воронежа. Остальные находятся в Аннинском, Богучарском, Верхнемамонском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Ольховатском, Павловском и Подгоренском районах.

К примеру, по микробиологическим показателям вода не соответствует требованиям на пляжах на реке Усмань в пригороде Воронежа около баз отдыха «Маяк» и «Сосновый бор». Там в 48 и 4,8 раза, соответственно, превышено количество общих колиформных бактерий. По этим же критериям санврачи забраковали пляж «Затон» на реке Битюг в Анне, где норма превышена в 2,6 раза.

Еще в трех местах отдыха в Воронеже нашли превышение уровня химического потребления кислорода (ХПХ). В водохранилище возле парков «Дельфин» (ул. Остужева, 2) и «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4л), а также у дома № 4л на набережной Авиастроителей, 4л, данный показатель оказался превышен в 1,7, 1,3 и 1,2 раза соответственно. Здесь же в 1,5 раза больше установленного стандарта зафиксировали несоответствие по запаху.

Роспотребнадзор назвал пляжи, где вода не соответствует установленным нормам по санитарно-химическим показателям:

– Кантемировский район (пруд Титаревский) – ХПК в 2,1 раза и хлориды в 1,1 раза;

– Павловский район (река Дон, городской пляж) – ХПК в 1,2 раза;

– Богучарский район (река Богучарка, городской пляж) – ХПК в 1,1 раза:

– Верхнемамонский район (пруд «Китай» с. Мамоновка, река Дон пляжи «Новый Центр», «Старый Центр» и «Вязоватский» с. Верхний Мамон) – ХПК в 1,5 раза;

– Ольховатский район (река Черная Калитва пляж «Детский» пос. Большие Базы» и пляж «Песчанка» пос. Малые Базы) – ХПК в 1,8 и 2,2 раза;

– Подгоренский район (река Дон пляжи с. Белогорье и с. Колодежное) – ХПК в 1,7 раза и 2,1 раза;

– Лискинский район (озеро «Богатое» Лиски, пляж санатория «Радон» и центральный пляж «Военка») – ХПК в 1,1 раза и 1,2 раза;

– Каширский район (река Сухая Хворостань пляж с. Каширское) – ХПК 1,7 раза.

В связи с этим в адрес глав Воронежа и районных администраций направлены письма о необходимости принятия мер по установке аншлагов с информацией о несоответствии качества воды водных объектов и рекомендациями населению не купаться в указанных местах.