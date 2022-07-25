Воронежский «Буран» подписал контракт с вратарем

Андрей Макаров усилит вратарскую бригаду "ураганных". Фото с телеграм-канала ХК "Буран". Фото: другой источник.

По итогам просмотра руководители «Бурана» заключили односторонний контракт сроком на один сезон с вратарем Андреем Макаровым. Об этом сообщили в телеграм-канале клуба.

В то же время, напротив, расторгли пробные контракты с Павлом Семеновым и Матвеем Киселевым. Вернулись в Череповец Дмитрий Шатайло и Олег Богатов. Впрочем, есть и пополнение. И опять же из клуба-шефа «ураганных». Из Череповца в Воронеж приедут получать игровую практику юные защитники «Северстали» Тимур Каримов (2002 г.р.) и Роман Шефер (2001 г.р.).