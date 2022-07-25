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Общество25 июля 2022 16:55

Дороги Воронежа после очередного дождя снова ушли под воду

Образовались большие пробки, которые рассосались только после того, как асфальт подсох
Артем ИЛЬИН
Дорога на Остужева после дождя. Фото: скрин с поста в "Мой и твой Воронеж" ВКонтакте.

Дорога на Остужева после дождя. Фото: скрин с поста в "Мой и твой Воронеж" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Воронежцы поделились в соцсетях фото и видео последствий очередного ливня в понедельник, 25 июля.

К примеру, в Железнодорожном районе на улице Остужева машины вынуждены были ехать, скрываясь колесами в воде. Примерно такая же ситуация была на улице Минской.

Не минула непогода и центр города. У ТЦ «Галерея Чижова» пешеходам приходилось переходить улицу по щиколотку в воде. Один энтузиаст даже попробовал почистить ливневки вручную.

Чистить ливневку вручную - не самая лучшая идея. Фото: скрин с поста в "Мой и твой Воронеж" ВКонтакте.

Чистить ливневку вручную - не самая лучшая идея. Фото: скрин с поста в "Мой и твой Воронеж" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

В итоге непогода спровоцировала 8-балльные пробки. Только когда подсохло, они превратились в 5-балльные.

Напомним, 13 июня еще более сильный дождь в Воронеже топил машины и заставлял горожан пускаться вплавь, чтобы переходить дороги. Между тем, местные власти не видят проблемы в таких последствиях дождей. Может быть, на городские ливневки пора обратить внимание прокуратуре?