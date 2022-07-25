В Воронежской области за первые шесть месяцев 2022 года поймали 106 бандитов

По сравнению с тем же периодом 2021 года за первые шесть месяцев 2022-го за решетку отправились на 19 бандитов больше. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В прокуратуре Воронежской области подвели итоги надзора за исполнением законов об оперативно-розыскной деятельности по противодействию организованной преступности за первые шесть месяцев 2022 года.

За первое полугодие сотрудники правоохранительных органов раскрыли 74 преступления, совершенных организованными криминальными группами и преступными сообществами (за аналогичный период прошлого года – 42). Из них 48 (24) связаны с незаконным оборотом наркотиков, 15 (9) - экономической направленности, 11 (9) – иные уголовно-наказуемые действия.

За это время поймали 106 (87) участников банд, из которых 9 (4) – их организаторы.