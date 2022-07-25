Под Воронежем мужчина поссорился с женой и с расстройства угнал иномарку

Рецидисту грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

За помощью к новоусманским полицейским на днях обратился 46-летний воронежец. Мужчина написал заявление о том, что у него угнали автомобиль «Фольксваген Поло». Ущерб составил более миллиона рублей.

Полицейские выяснили, что воронежец приехал на «Фольксвагене» отдыхать на берег реки Усманки. Там он познакомился с жителем Калачеевского района. С ним он выпил и отправился спать. А собутыльник в это время украл ключи от автомобиля, в котором лежали сотовый телефон и наручные часы, а потом угнал машину.

Сотрудники уголовного розыска опросили очевидцев. Вскоре личность угонщика установили. Его задержали в Калачеевском районе. 35-летнего мужчину уже судили за кражи.

В отделе полиции житель Калачеевского района полностью признал свою вину. Он рассказал, что поругался с женой и уехал на речку, где и встретил владельца «Фольксвагена». С ним они в процессе выпивки разговорились о своих семьях. По словам мужчины, он захотел уехать (видно, потянуло к домашнему очагу), однако машины у него не было, вот и решил позаимствовать. В итоге иномарку изъяли во время обыска.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Угонщик сейчас находится в изоляторе временного содержания, - сообщили в региональном ГУ МВД.