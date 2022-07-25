В воронежском сливочном масле в Крыму обнаружили растительные жиры

Сливочное масло потребовали производить без того, чтобы подмешивать в него растительные масла и жиры. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В июне 2022 года в одном из социальных учреждений Крыма обнаружили сливочное масло «Крестьянское», произведенное воронежским ООО «7 утра». Качество этого продукта было, мягко говоря, сомнительным.

Отобранную пробу масла направили в лабораторию на экспертизу. В ходе нее установили, что продукт не отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза. Дело в том, что в пробе обнаружили растительные масла и жиры на растительной основе. А по требованиям ГОСТа допускается только содержание жира коровьего молока.

Информацию о нарушении направили в управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. Специалисты этого ведомства объявили предостережение о недопустимости нарушения требований ГОСТа.