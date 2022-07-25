В Воронеже задержали водителя «Мерседеса», не оплатившего 100 штрафов за превышение скорости

Водителя предупредили, что он дешево отделался в последний раз. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Советском районе автоинспекторы задержали «Мерседес-Спринтер». Водителя заставили остановиться у дома № 10 на улице Депутатской. Интерес стражей порядка был не случаен. За рулем «Мерседеса» находился злостный неплательщик штрафов.

По базе данных за минувшие два года 56-летний водитель, житель Воронежа, допустил более 180 превышений скорости. Больше сотни штрафов на общую сумму, превышающую 50 тысяч рублей, он так и не оплатил.

Водитель признал свою вину. На него составили десять административных протоколов за уклонение от уплаты штрафов. И предупредили: если он не отдаст долги государству, в следующий раз на автомобиль наложат арест и отправят его на штрафстоянку.