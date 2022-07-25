В Воронежской области школьница попала под поезд и погибла

Подростки, к сожалению, порой забывают, что переходить пути нужно особенно осторожно. Фото: Никита ПОЛЬКО

В ночь на пятницу, 22 июля, в городе Новохоперск Воронежской области случилась трагедия. На одном из железнодорожных переходов попала под грузовой поезд школьница. Товарняк ехал со скоростью примерно 70 км/час, но затормозить машинист все равно не успел. Девочка погибла. В сентябре она должна была пойти в девятый класс.

Очевидцы и знакомые погибшей школьницы в соцсетях сообщают, что ее уже привлекали к ответственности за переход путей в неположенном месте. Тогда девочка чудом уцелела. И что в семье у нее в последнее время ситуация была далека от благоприятной.