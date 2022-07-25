Фото: департамент здравоохранения Воронежской области.

Ребенка с тяжелой формой пневмонии спасли воронежские медики. Малыш попал в приемное отделение ОДКБ №2 в июле. Родители внесли сына на руках. У него был кашель, одышка, слабость, температура 39 °С. Двое суток ребенок не хотел есть.

Как рассказали в пресс-службе облздрава, мальчика осмотрели медики, провели рентгенографию легких и госпитализировали в реанимацию с диагнозом «субтотальная левосторонняя деструктивная пневмония», осложненная плевритом и обструктивным синдромом. Без специализированной помощи дело могло закончиться смертью.

- В реанимации ребенку провели пункцию и дренирование плевральной полости, назначили инфузионную, антибактериальную и симптоматическую терапии. На четвертые сутки состояние мальчика удалось стабилизировать. Малыша перевели в палату интенсивной терапии, где ему провели торакоскопию и ряд бронхоскопий, - добавили в департаменте здравоохранения.

Сейчас ребенок идет на поправку, его перевели в общую палату.