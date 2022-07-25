Воронежские гребцы завоевали 14 медалей на первенстве России

Первенство России подарило нашим спортсменам незабываемые эмоции и много медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

В городе Энгельс Саратовской области завершилось первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 19 лет. 23 июля гребцы боролись за медали на дистанции 200 метров. Воронежские спортсмены завоевали одно серебро и две бронзы.

Вице-чемпионкой среди байдарочниц стала Алина Машина. Она показала результат 44,736 секунды, уступив победительнице Екатерине Ипатовой из Костромской области 0.45 секунды. Среди каноистов третьим стал наш Евгений Скачков. Он преодолел дистанцию за 43.817 секунды. Второму призеру Илье Савинцеву из Подмосковья наш спортсмен уступил 0.126 секунды. А золото завоевал Никита Купальцев из Алтайского края — 43.487 секунды.

Еще одну медаль в составе экипажей-двоек 23 июля завоевали Руслан Студент и Артемий Носиков. Воронежские байдарочники стали третьими, финишировав с результатом 35.746 секунды. Уступили они экипажам из Алтайского края и Тульской области.

24 июля копилка воронежцев пополнилась еще тремя медалями. Такой обильный «улов» принесли дистанции в 5000 метров.

- Среди байдарочников победителем стал Артемий Носиков — 22:53.740 секунды. Пятый результат здесь же показал Руслан Студент — 24:08.090. Золото среди каноистов также завоевал воронежец — Александр Попов. Он прошел дистанцию за 25:25.250 секунды. Третье «золото» выиграл наш экипаж байдарочниц — Юлия Калинина и Мария Турищева. Девушки финишировали с большим отрывом от преследовательниц - более 19 секунд, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Ранее на турнире Носиков выиграл заезды на 1000 м и 500 м, а вместе с Русланом Студентом завоевал «бронзу» на пятисотметровке. Два «серебра» завоевал каноист Александр Попов. Он был вторым на дистанции 1000 м в одиночке и в двойке в дуэте Ильёй Баранниковым. Еще три медали завоевала Юлия Калинина. Наша байдарочница была дважды третьей на 1000 м — в одиночке и в двойке вместе с подругой по команде Марией Турищевой. И в этом же составе девушки победили на дистанции вдвое короче.

Таким образом, в активе сборной Воронежской области на нынешнем первенстве России шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей.