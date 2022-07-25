В Воронеже на обновление понтонного моста, соединяющего Шилово и Гремячье, потратят до 208 миллионов рублей

Подрядчика, который займется обновлением понтонного моста, определят 2 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновники объявили конкурс для определения подрядчика, который будет обновлять понтонный мост через Дон, соединяющий воронежский микрорайон Шилово и село Гремячье Хохольского района. За изготовление и монтаж новой переправы планируют заплатить до 208,4 миллионов рублей. На аукционе, как правило, цену немного снижают, впрочем, чаще всего на символические суммы.

За эти деньги (или чуть меньше) на обновленном мосту длиной 75 метров хотят обустроить все для возможности наладить двухстороннее движение. Ширина переправы после реконструкции должна составить 14,3 метра. На мост после проведения всех работ могут пускать машины с ограничением веса до 32 тонн. Одновременно на переправе допустят нахождение транспорта, который в общей сложности потянет на 80 тонн.

Подрядчика должны определить 2 августа. Реконструкцию моста он должен завершить до конца 2022 года.