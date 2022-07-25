Воронежский пенсионер заплатит 30 тыс. рублей за дискредитацию российской армии

Суд признал 67-летнего мужчину виновным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штраф в 30 тыс. рублей заплатит 67-летний житель Ленинского района Воронежа за публикацию в социальной сети. Как рассказали в региональном ГУ МВД, пенсионер разместил информацию, дискредитирующую действия Вооруженных Сил РФ. Доступ к посту был неограничен.

Полицейские составили в отношении нарушителя протокол по ч.1. ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Материалы полиции рассмотрел Ленинский районный суд. Там мужчину признали виновным.