В воронежском КБХА успешно испытали ракетный двигатель, которому не страшны западные санкции

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В воронежском Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА) успешно провели наземное огневое испытание нового кислородно-керосинового ракетного двигателя РД0124МС. Его будут использовать в составе второй ступени космической ракеты-носителя «Союз-5» разработки самарского РКЦ «Прогресс».

Двигатель впервые испытывали в комплектации с четырьмя камерами сгорания. Он отработал на заданном режиме заложенное программой время.

- Выполнены задачи по подтверждению запуска двигателя в эксплуатационных пределах температур и давлений компонентов топлива, подтверждению работоспособности двигателя и его агрегатов на основном режиме и конечной ступени тяги, отработке датчиков и кабельной сети, - сообщил директор АО КБХА Сергей Ковалев. - До конца 2022 года будет проведена еще серия наземных огневых испытаний. Они необходимы для решения комплекса конструкторско-технологических задач и последующего перехода к испытаниям двигателя в составе ступени ракеты, а затем и летно-конструкторским.

Директор КБХА отдельно отметил, что этому двигателю западные санкции не страшны:

- При его создании используются только отечественные материалы и технологии. Поэтому зарубежное санкционное давление, усиливающееся на Россию в последнее время, никак не помешает реализации проекта.

В КБХА также сообщили некоторые технические характеристики новинки. Ракетный двигатель РД0124МС тягой в пустоте 60 тонн работает на компонентах топлива «жидкий кислород + нафтил». Он состоит из двух блоков, расположенных на общей раме. В состав каждого из них входят по две камеры. Двигатель обеспечивает качание камер в двух плоскостях, а также работу при выключении одного из блоков, в том числе на пониженном режиме тяги.