В селе Воронежской области в сгоревшем доме нашли тела двух человек

Загорелся жилой дом в Аннинском районе Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В селе Новая Жизнь Аннинского района сгорел частный дом на улице Большая Степановка. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 3.56 понедельника, 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место выехали два пожарных расчета: восемь спасателей на двух машинах. Пожар удалось потушить уже в 4.20. Дом площадью 45 кв.м. внутри выгорел полностью. На месте спасатели обнаружили тела двух пенсионеров – мужчины и женщины.

Напомним, ранее стало известно о пожаре в многоэтажном доме №33 на улице Переверткина в Железнодорожном районе Воронежа. Из горящего дом спасатели эвакуировали шесть человек. Никто не пострадал. Сгорел электрощит на лестничной клетке.