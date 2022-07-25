В Воронежской области стало вдвое больше сфер деятельности, где руководителями становятся женщины

Воронежские женщины не отстают от общероссийских тенденций, они все чаще занимают солидные должности. Фото: Иван МАКЕЕВ

За три года, начиная с 2019-го, в Воронежской области резко изменилось число сфер деятельности, где руководителями являются женщины. Об этом сообщили аналитики компании hh.ru.

В 2019 году сфер, где доля резюме женщин-руководителей превышает 50 процентов, были всего четыре: «Управление персоналом», «Наука и образование», «Бухгалтерия, финансы» и «Спорт, фитнес, салоны красоты». В 2022-м к ним прибавились еще пять: «Медицина и фармацевтика», «Маркетинг, реклама, PR», «Туризм, рестораны, гостиницы», «Искусство, масс-медиа», «Страхование».

Среди руководящих должностей, занимаемых женщинами, лидирует директор по персоналу – 25 процентов от поданных резюме. Чуть меньше директоров по маркетингу и PR (24%). Далее следуют коммерческие директоры (18%), начальники производства (14%), генеральные или исполнительные директоры (11%).

Кроме того, с 2019 года стало больше женщин-руководителей в сферах, где число боссов-мужчин традиционно выше. Это «Юристы» (до 48%), «Консультирование» (до 36%), «Высший менеджмент» (до 28%), «ИТ, телеком» (до 23%), «Транспорт, логистика» (до 17%), «Производство» (до 16%), «Строительство, недвижимость» (до 12%), «Добыча сырья» (до 7%) и «Автобизнес» (до 6%).

При этом выросли и зарплатные ожидания женщин. Если в 2019 году представительницы прекрасного пола на руководящих должностях претендовали в среднем на 66 тысяч рублей в месяц, то в 2022-м – уже на 77 900 рублей. Конечно, нужно делать поправку на инфляцию, но за те же три года ожидания по зарплате мужчин практически не изменились.