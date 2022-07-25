Замглавы воронежского департамента экономразвития стал Дмитрий Сизонов

Замглавы регионального департамента экономического развития (ДЭР) стал выходец из крупной консалтинговой компании Дмитрий Сизонов. К обязанностям он приступил в четверг, 21 июля. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник.

В ДЭРе Дмитрий Сизонов будет заниматься направлением, связанным со стратегическим планированием. Ранее эту работу выполнял Алексей Поронников.

Отметим, Дмитрий Сизонов уже работал в структуре облправительства. Он был руководителем отдела развития массовой физической культуры и спорта высших достижений в департаменте физкультуры и спорта Воронежской области.