Под Воронежем ищут мужчину, страдающего провалами в памяти

Сергей Волков исчез три дня назад. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» сообщили о том, что на станции Латная Семилукского района пропал 57-летний Сергей Волков. 22 июля мужчина ушел из дома и не вернулся. Он страдает провалами в памяти. Близкие люди не исключают, что Сергей Дмитриевич мог поехать к родственникам в Воронеж. И в связи с проблемами с памятью забыл об этом предупредить.

Приметы Сергея Волкова: рост 172 сантиметра, среднее телосложение, седые волосы, серо-зеленые глаза. В какой одежде был 22 июля, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться Сергей Волков, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.

Напомним, что в Воронеже ищут исчезнувшего 66-летнего Владимира Солнцева. Пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи, пропал 19 июля.