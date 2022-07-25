Воронежская область занимает 38-место по стране по численности среднего класса

В основе исследования данные официальной статистики за 2021 и 2022 годы Фото: "КП" Архив

Воронежская область заняла 38-место в рейтинге регионов России по численности среднего класса. В нашем регионе доля семей, которые относятся к таковому составляет 8,7%. Исследование провели аналитики РИА «Рейтинг». Результаты опубликовали в понедельник, 25 июля.

В основе рейтинга данные официальной статистики за 2021 и 2022 годы. К среднему классу аналитики отнесли семьи, в которых работает хотя бы один человек и которые могут купить автомобиль, подходящую квартиру и оплатить ежегодный отпуск. При этом у семьи после выплат по кредитам должно оставаться не менее двух прожиточных минимум на человека в регионе, а также возможность откладывать сбережения на «черный день».

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с долей среднего класса в 46,6%. На втором месте Магаданская область – 37,1%. Замыкает тройку лидеров Чукотский автономный округ – 33,1%. Самый низкий результат в Кабардино-Балкарии (2,8%), Ингушетии (1,6%) и Чечне (1,5%). Средний показатель по стране – 11,5%.