Воронежская спортсменка победила на чемпионате России по лыжероллерам

Мария Попова на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

В Бутурлиновке завершился чемпионат России по лыжероллерам. За последние два дня соревнований наши спортсмены трижды поднимались на пьедестал.

23 июля проходили эстафеты. Каждая команда состояла из двух человек. Девушки бежали три круга по 2,5 км каждый. Здесь бронзу медаль завоевали воронежские спортсменки Полина Козленко и Дарья Рогозина. Сразу пять команд финишировали в пределах одной секунды. Друг от друга их отделяли буквально сотые секунды, а лучшими стали спортсменки из Московской области — Алёна Межевых и Виктория Лукашова, результат которых 30.56.97 секунды. Почти на полсекунды отстали от них москвички Дарья Бобкова и Наталья Матвеева, а Козленко и Рогозина уступили победительницам 0.54 секунды. Вторая команда Воронежской области, в которой выступали Яна Цыганова и Мария Попова стали в эстафете пятыми, проиграв лидерам 0.97 секунды.

- 24 июля спортсмены бежали масс-старт свободным стилем. Дистанция проходила по городским улицам Бутурлиновки и ближайшим селам. Девушки бежали 15 км и первой здесь пересекла финишную линию воронежская спортсменка Мария Попова — её результат 27:32.8 секунды. Полсекунды ей уступила Ксения Конохова из Новгородской области. Третьей стала еще одна наша спортсменка Дарья Рогозина — от серебра ее отделила 0,1 секунды, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Это уже третья бронза Рогозиной на чемпионате страны. Сначала она стала третьей в персьюте, потом в эстафете. Еще две бронзы завоевали в спринте Мария Попова и Антон Юрьев.

Мужчины бежали 25 километров. Там воронежцы не смогли подняться на пьедестал. В шаге от медалей остановился наш Павел Андреев. От тройки сильнейших его отделили всего 0,2 секунды. Весь пьедестал почёта заняли спортсмены из Санкт-Петербурга. Золото завоевал Евгений Кудрявцев, выступающий параллельным зачётом за Новгородскую область, второе место занял Александр Вдовин, а третьим стал Владимир Басков, представляющий в параллельном зачёте Ненецкий автономный округ.

Всего в копилке наших спортсменов на этом чемпионате России оказалось шесть медалей.