Воронежцев предупреждают о ливнях и грозах

Спасатели рекомендуют воронежцам быть осторожнее
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Гидрометцентр в очередной раз прогнозирует в Воронежский области грозы и сильный ветер. Неблагоприятные погодные условия ожидают горожан в вторник, 26 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.
Предупреждение будет действовать с 9.00 до 18.00. В областном центре ожидают кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах области возможны ливни с градом и ветер до 18 метров в секунду.
- В связи с этим просим население скорректировать жизнедеятельность в соответствии с прогнозами, быть внимательными и осторожными, - отметили в региональном ГУ МЧС.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали на рабочей неделе жару в 30 градусов и кратковременные дожди.