Власти нашли подрядчика для реставрации воронежского «Дома губернатора»

Реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Дом губернатора» (проспект Революции,22) проведет воронежское ООО «Ремонтно-строительное управление-55» за 150,4 млн рублей. Компания выиграла тендер, опередив конкурента. Итоговый протокол торгов опубликовали на сайте Госзакупок в понедельник, 25 июля.

РСУ-55 проведет работы по начальной максимальной цене контракта. Второй участник аукциона предложил меньшую цену – 149,9 млн рублей. Однако по другим критериям РСУ оказалась лучше. Деньги выделяет из областного бюджета.

До сентября 2022 года подрядчик должен провести реставрацию декора фасада, обновить системы отопления, вентиляции, водопровода и канализации, а также установить пожарную и охранную сигнализации. Кроме того, компания должна благоустроить прилегающую территорию. Высадить деревья и построить парковку.

Напомним, в июле подрядная организация повредила плитку на фасаде Дома губернатора. В инциденте разбираются правоохранители. За разрушение части объекта культурного наследия могут возбудить уголовное дело.