В Воронеже на рабочей неделе синоптики ожидают 30-градусную жару, грозы и дожди

На предстоящей неделе высока вероятность грозы днем 26 и 28 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики дали прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. Прохлада ушла, нас снова ожидает жара.

- Днем столбик термометра приблизится к 30 градусам, начинает оказывать влияние скандинавский антициклон. В то же время циклон, долгое время находящийся над территорией Воронежской области, тоже не спешит ее покидать, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Поэтому и погоду ожидаем неустойчивую. До обеда будет светить солнце, а после него высока вероятность гроз и дождей, в отдельных районах возможен град. Осадки – это своего рода компенсация. В то время как в Западную Европу идет горячий воздух с Африки, в европейской части России, в том числе и у нас, льются ливни и грохочут грозы. Примерно такая же погода продлится до конца июля, то есть, и на выходных вряд ли кардинально изменится.

В ночь на вторник, 26 июля, вместо западного ветра подует северо-западный. Возможна гроза при +17 градусах. Днем выглянет солнце. Однако снова вероятен дождь с грозой при +28 градусах.

В среду, 27 июля, ночью подует северный ветер. Он принесет с собой небольшой дождь и +18 градусов. Днем переменная облачность и +29.

В ночь на четверг, 28 июля, вернется северо-западный ветер. Луна будет выглядывать из-за туч при +19 градусах. Днем синоптики обещают пасмурную погоду вновь с высокой вероятностью грозы. Температура поднимется до +30.

В пятницу, 29 июля, ночью снова переменная облачность на этот раз при +18 градусах. День обещает быть без осадков, хотя и не без туч, притом, что, в основном, будет светить солнце. Метеорологи прогнозируют достаточно жаркую погоду - +29.