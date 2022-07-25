В Воронеже будут судить наркосбытчиков, которые прятали вещества в тайниках

Шестеро воронежцев в возрасте от 30 до 42 лет окажутся на скамье подсудимых за производство и сбыт наркотиков и психотропных веществ. Их обвиняют в семи эпизодах. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 25 июля.

Группа наркосбытчиков (четверо мужчин и две женщины) работала летом 2021 года в Воронеже и Лискинском районе. Для продажи «продукции» они использовали электронные платежи и программы в Интернете. Свертки прятали под деревьями, в кустарниках, под бордюрами. Координаты тайников передавали при помощи мессенджера. Наркотик расфасовывали в съемной квартире в Советском районе.

- Обвиняемыми совершено семь противоправных деяний, относящихся к категории особо тяжких в сфере незаконного оборота наркотических средств, шесть из которых в составе организованной группы, - рассказала руководитель пресс-службы Главка Наталья Куликова. - Изъято более 500 граммов различных видов наркотиков, основную массу из них составляют героин и мефедрон.

Сейчас все обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в Левобережный районный суд.