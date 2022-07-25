Воронежская мэрия намерена взыскать с «Городских парковок» 577 тыс. рублей за сугробы на машиноместах

Воронежская мэрия намерена отсудить у ООО «Городские парковки» 577,15 тыс. рублей. Соответствующее заявление подано в областной арбитраж. Пока к рассмотрению оно не принято. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, суть иска – взыскание неустойки (штрафа) по двум эпизодам нарушения концессионного соглашения. Речь идет о санитарном содержании парковочных мест. Один штраф выставили в декабре 2020 года, второй в апреле 2022.

Отметим, платные парковки в Воронеже работают уже четыре года. Практически каждую зиму горожане жалуются на то, что машиноместа не очищают от снега. Воронежцы неоднократно публиковали фотографии сугробов на парковках. В 2021 году депутаты гордумы заявляли, что, если ООО «Городские парковки» не начнут вовремя вывозить снег, концессионное соглашение будет расторгнуто. В свою очередь белгородская компания жалуется на водителей, которые закрывают номера, чтобы не платить.