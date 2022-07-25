В попытке заработать на бирже жительница воронежского райцентра лишилась 3,7 млн рублей

Женщина доверилась "личному брокеру" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На липовом сайте для торговли на бирже валютой 34-летняя жительница Россоши потеряла 3,7 млн рублей. Женщина лишилась личных накоплений и кредитных денег, доверившись мошенникам. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 25 июля.

Сайт женщина нашла в Интернете в конце апреля 2022 года. После того, как она прошла платную регистрацию, ей позвонил неизвестный, представившись личным брокером. Он убедил женщину, что для получения серьезного дохода необходимо внести значительную сумму. Потерпевшая перевела на указанные ей счета 1,5 млн рублей личных накоплений. Спустя некоторое время аферист предложил доверчивой женщине пополнить счет. Для этого она взяла кредит на 2,2 млн рублей.

Весь следующий месяц брокер давал советы по сделкам. В конце июля женщина попыталась вывести деньги с биржи, чтобы погасить часть кредита. Сделать это самостоятельно она не смогла, поэтому обратилась за помощью к брокеру. Тот, выслушав просьбу, бросил трубку и перестал выходить на связь. Только после этого женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.