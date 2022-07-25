В Воронеже из горящей многоэтажки вывели шесть человек

Пострадавших при пожаре нет Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В Железнодорожном районе Воронежа загорелся девятиэтажный жилой дом. Огонь вспыхнул на лестнице дома №33 на Переверткина. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 13.05 воскресенья, 24 июля. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели вывели из здания шесть человек. По оперативной информации пострадавших нет. Огонь повредил электрощит на лестничной клетке.

Пожар потушили уже в 13.22. На месте работали 13 спасателей, использовали четыре пожарные машины.