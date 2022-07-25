Главный тренер воронежского «Факела» после поражения от «Ахмата»: «Думаю, наших болельщиков не разочаровали»

Олег Василенко: "Нужно привыкать к скорости принятия решений в Премьер-лиге и реализовывать все свои опасные моменты". Фото: кадр с видео

После проигрыша грозненскому «Ахмату» - 1:2 главный тренер «Факела» Олег Василенко кратко подвел итоги матча:

- К первому голу хозяев поля привело то, что мы допустили возможность сделать передачу, мяч удачно попал в голову Ильина. Считаю, что наша команда сыграла целостно. Тренерский штаб «Ахмата» несколько раз за матч менял схему расположения футболистов, но мы были к этому готовы. Все опасные моменты надо реализовывать. Команды Премьер-лиги, как правило, не прощают ошибок. Первые секунды перед принятием мяча определяют, выиграешь ли ты эпизод или уступишь, к этому надо привыкать. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, проделавших огромный путь и классно нас поддерживавших. Думаю, мы их не разочаровали, достойно играли. Будем продолжать двигаться вперед.