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Спорт25 июля 2022 7:54

Главный тренер воронежского «Факела» после поражения от «Ахмата»: «Думаю, наших болельщиков не разочаровали»

Олег Василенко констатировал, что надо учиться реализовывать свои опасные моменты
Юрий КОЗЛОВ
Олег Василенко: "Нужно привыкать к скорости принятия решений в Премьер-лиге и реализовывать все свои опасные моменты".

Олег Василенко: "Нужно привыкать к скорости принятия решений в Премьер-лиге и реализовывать все свои опасные моменты".

Фото: кадр с видео

После проигрыша грозненскому «Ахмату» - 1:2 главный тренер «Факела» Олег Василенко кратко подвел итоги матча:

- К первому голу хозяев поля привело то, что мы допустили возможность сделать передачу, мяч удачно попал в голову Ильина. Считаю, что наша команда сыграла целостно. Тренерский штаб «Ахмата» несколько раз за матч менял схему расположения футболистов, но мы были к этому готовы. Все опасные моменты надо реализовывать. Команды Премьер-лиги, как правило, не прощают ошибок. Первые секунды перед принятием мяча определяют, выиграешь ли ты эпизод или уступишь, к этому надо привыкать. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, проделавших огромный путь и классно нас поддерживавших. Думаю, мы их не разочаровали, достойно играли. Будем продолжать двигаться вперед.