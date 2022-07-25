После поездки в воронежской маршрутке пенсионерка попала в больницу

Женщину увезли на скорой Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Пенсионерка попала в больницу после поездки в воронежской маршрутке. 62-летняя женщина упала в салоне ПАЗа (маршрут №36) в 10.45 в воскресенья, 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП произошло в Юго-Западном районе у дома №20 на улице Южно-Моравская. Маршрутка ехала со стороны Героев Сибиряков в сторону улицы Якира. 43-летний водитель резко затормозил, а пожилая женщина не удержалась.

Пенсионерку с травмами на скорой помощи доставили в медучреждение. Сейчас полицейские по факту ДТП проводят проверку.