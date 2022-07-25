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Спорт25 июля 2022 7:36

Появилось видео лучших моментов матча воронежского «Факела» с грозненским «Ахматом»

Можно полюбоваться стремительной контратакой нашего клуба, закончившейся голом Максима Максимова, и красивейшим ударом головой Владимира Ильина, сравнявшего счет
Юрий КОЗЛОВ
Через мгновение Хызыр Аппаев отдаст пас Максиму Максимову уже на пустые ворота.

Через мгновение Хызыр Аппаев отдаст пас Максиму Максимову уже на пустые ворота.

Фото: кадр с видео

На странице «Факела» ВКонтакте выложили видео лучших моментов матча нашей команды с грозненским «Ахматом». Напомним, гостевая игра закончилась поражением нашего клуба – 1:2.

В нарезке лучших моментов можно особо отметить первый гол лучшего бомбардира ФНЛ Максима Максимова в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Хотя стоит отметить больше действия ассистента. Хызыр Аппаев здорово стартовал из центра поля и классно вырезал внешней стороной стопы мяч Максиму, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

Ну и ответный гол Владимира Ильина – красота в чистом виде! Так ударить головой в борьбе с защитником может только большой мастер. А еще можно еще раз подивиться настырности лучшего бомбардира Премьер-лиги Гамида Агаларова, точный удар которого и принес «Ахмату» в этой игре три очка.