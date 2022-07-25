Появилось видео лучших моментов матча воронежского «Факела» с грозненским «Ахматом»

Через мгновение Хызыр Аппаев отдаст пас Максиму Максимову уже на пустые ворота. Фото: кадр с видео

На странице «Факела» ВКонтакте выложили видео лучших моментов матча нашей команды с грозненским «Ахматом». Напомним, гостевая игра закончилась поражением нашего клуба – 1:2.

В нарезке лучших моментов можно особо отметить первый гол лучшего бомбардира ФНЛ Максима Максимова в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Хотя стоит отметить больше действия ассистента. Хызыр Аппаев здорово стартовал из центра поля и классно вырезал внешней стороной стопы мяч Максиму, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

Ну и ответный гол Владимира Ильина – красота в чистом виде! Так ударить головой в борьбе с защитником может только большой мастер. А еще можно еще раз подивиться настырности лучшего бомбардира Премьер-лиги Гамида Агаларова, точный удар которого и принес «Ахмату» в этой игре три очка.