Скончался Юрий Ипатов, который более 10 лет возглавлял Центр по ГО и защите от ЧС воронежского райцентра

с сайта администрации городского поселения города Россошь Фото: Предоставлено

На 69 году жизни скончался Юрий Ипатов, который более 10 лет возглавлял в Россошанском районе Центр по ГО и защите от ЧС. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Юрий Мишанков в воскресенье, 24 июля.

- Вместе с Юрием Дорофеевичем мы организовывали и совершенствовали структуру МЧС в городе и районе, создали «Центр по ГО и защите от ЧС», Единую дежурно-диспетчерскую службу, систему видеонаблюдения, аварийно-спасательный отряд, провели очистку лесного массива, где сейчас расположен экопарк «Каялов бор», организовали первые соревнования по лазертагу, - рассказал Мишанков. - Я всегда был благодарен Юрию Дорофеевичу за его большой личный вклад в эту работу, за его профессионализм и самоотдачу, за то, что работал с этим человеком.

Юрий Ипатов родился в Кемеровской области. Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище имени П.С. Рыбалко, а затем – Московскую военную орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Малиновского Р.Я. Служил в Закавказском военном округе в Нахичевани, прошел путь от командира танкового взвода до командира танкового батальона. Был заместителем командира танкового полка Западной группы войск.

В Россошь Юрий Ипатов переехал вместе с семьей в 2001 году. Он занял должность помощника военного комиссара по правовой работе. В администрации города работал главным специалистом, помощником главы администрации по вопросам ГО ЧС и мобилизационной работе.