На трассе в Воронежской области в ДТП один человек погиб и пятеро пострадали

В ДТП пострадали две несовершеннолетние девочки Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В лобовом столкновении ВАЗа и «Тойота Корола» на трассе «Курск-Воронеж» один человек скончался и пятеро пострадали. ДТП произошло в 8.25 воскресенья, 24 июля. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Как отметили в ведомстве, водитель ВАЗ-2114, 50-летняя женщина, выехала на встречку в месте, где это запрещено. В результате 54-летний пассажир отечественного авто, житель областного центра, скончался на месте до приезда скорой помощи. Женщину-водителя с травмами госпитализировали. Кроме того, пострадали 13-летняя и 9-летняя девочки, пассажиры иномарки, а также 36-летняя женщина. Их доставили в больницу. Позже за медпомощью самостоятельно обратился 36-летний водитель «Тойоты» - житель Хохольского района. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.