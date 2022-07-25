Житель Воронежской области получил 9 лет строгого режима за убийство гостя кухонным ножом

Житель Бутурлиновского района проведет девять лет в колонии строгого режима за умышленное убийство односельчанина. Такой приговор 55-летнему мужчине вынес районный суд.

В январе 2022 года обвиняемый пригласил в гости 49-летнего знакомого. Выпивая, мужчины поссорились. В итоге хозяин дома ударил односельчанина кухонным ножом в грудную клетку. Лезвие повредило сердце и аорту, осложнилась ситуация массивной кровопотерей – гость умер.

Суд признал мужчину виновным. За убийство его приговорили к 8,6 годам строгого режима. Однако ранее обвиняемый уже был осужден за кражу. Частично сложив сроки, суд окончательно остановился на 9 годах. Отметим, максимально бутурлиновцу грозило до 15 лет лишения свободы.