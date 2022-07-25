Воронежцы назвали идеальные занятия для выходных

Женщины чаще выбирают отдых на природе, чем мужчины Фото: Андрей АБРАМОВ

Воронежцы считают, что самое идеальное занятие выходного дня – выезд на природу. Так ответили 25% участников опроса, который провела компания SuperJob. Результатами исследования аналитики поделились в воскресенье, 24 июля.

Спорт или активный отдых предпочитают 20% респондентов. Для 17% лучший вариант провести время с семьей или отправиться на прогулку. О спокойном отдыхе или сне мечтают 13 и 10% соответственно.

Еще 9% участников опроса ответили, что проводят выходные с друзьями, а 8% - за чтением и посещением культурных мероприятий. По 5% жителей региона предпочитают путешествия, занятие любимым делом, просмотр фильмов или сериалов, рыбалку или охоту.

- В свой идеальный выходной по 3% опрошенных пошли бы в кино, приготовили еду или поехали на дачу, по 2% — посетили бы ресторан или устроили шопинг, - рассказали аналитики. - Среди других идеальных занятий в выходные дни горожане называли застолье, баню, учебу, компьютерные игры, посещение парка аттракционов.

Аналитики добавили, что женщины чаще предпочитают отдых на природе, прогулки по городу или чтение. Мужчины делают выбор в пользу спорта и общения с семьей.