В Воронеже объявили поиски пропавшего без вести 66-летнего пенсионера

О мужчине ничего неизвестно с 19 июля Фото: с сайта поискового отряда Лиза Алерт Воронеж.

В Воронеже без вести пропал 66-летний Владимир Солнцев. О пенсионере ничего неизвестно с 19 июля. При этом мужчина нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Воронеж» в воскресенье, 24 июля.

Владимир Солнцев ростом 174 см, худощавого телосложения. У него седые волосы и серые глаза. В чем он был одет в день исчезновения неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.