Фестиваль "Раменье-Опера" пройдет под Воронежем 27 и 28 августа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 и 28 августа в Рамони пройдет III летний театральный фестиваль «Раменье-Опера». В этом году он посвящен 350-летнему юбилею Петра I. Под открытым небом у стен дворца Ольденбургских покажут оперу и балет.

27 августа зрители увидят оперу Геннадия Ставонина «Виват, Россия!», рассказывающую о периоде строительства в Воронеже первого российского военного флота. Премьеру спектакля показали в мае.

28 августа впервые на фестивале покажут балет. Посетители увидят одно из лучших мировых музыкальных прочтений бессмертной трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Особенно зрелищно балет будет смотреться у стен рамонского дворца, построенного в духе западноевропейской средневековой архитектуры.

Спектакли пройдут в сопровождении симфонического оркестра театра. Начало представлений в 19.00.

Перед спектаклями гости фестиваля смогут посмотреть бесплатную тематическую программу, навеянная легендарными Петровскими ассамблеями на свежем воздухе. Тематические зоны развернут в дворцовом парке. А на малой сцене пройдет концерт с участием ведущих солистов оперной труппы, мастер-классы, традиционный парад-дефиле в сценических костюмах по мотивам моды XVIII века.