Воронежцев научат сверлить с помощью каменных орудий труда

В музее-заповеднике «Дивногорье» 29 июля откроется выставка «Эпоха металла в камне». Экспозиция посвящена использованию каменных орудий труда и оружия в эпохи энеолита, бронзы и раннего железного века.

- Посетители смогут познакомиться с различными орудиями из камня, способами их изготовления и применения, а яркий иллюстративный и предметный материалы дополнят текстовые сведения. Среди выставочных экспонатов есть интерактивные элементы: участники могут при помощи каменных орудий попробовать полировку, сверление и растирание, - отметили в музее.

Посетить выставку можно по 31 августа в здании гостиницы музея-заповедника «Дивногорье» (ул. Подгорная, 48). 6+