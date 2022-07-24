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Звезды24 июля 2022 16:30

Воронежцев научат сверлить с помощью каменных орудий труда

Сделать это можно на выставке в Дивногорье
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В музее-заповеднике «Дивногорье» 29 июля откроется выставка «Эпоха металла в камне». Экспозиция посвящена использованию каменных орудий труда и оружия в эпохи энеолита, бронзы и раннего железного века.

- Посетители смогут познакомиться с различными орудиями из камня, способами их изготовления и применения, а яркий иллюстративный и предметный материалы дополнят текстовые сведения. Среди выставочных экспонатов есть интерактивные элементы: участники могут при помощи каменных орудий попробовать полировку, сверление и растирание, - отметили в музее.

Посетить выставку можно по 31 августа в здании гостиницы музея-заповедника «Дивногорье» (ул. Подгорная, 48). 6+